يسرا تصل للمليون الأول بأغنية "الملاهي" على مواقع التواصل الاجتماعي

طرحت المطربه يسرا أحدث اعمالها الغنائيه بعنوان "الملاهي" على جميع المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حيث حققت المليون الأول من المشاهدات بعد ٤ أيام من طرحها وذلك بعد انتشارها وتفاعل الجمهور معها علي السوشيال ميديا.

(الملاهي) من كلمات مصطفى حسن والحان محمد عبد المنعم وتوزيع محمد عباس وميكس وماستر خالد رؤوف والذي بمجرد طرحها لاقت اعجاب وتفاعل العديد من رواد السوشيال ميديا.

مع العلم أن (يسرا) مؤخرا قد طرحت عدد من اغانيها منها (استاد القاهره) و(قانون العالم الجديد) كما تستعد يسرا خلال الفتره القادمه لاحياء العديد من الحفلات الكبري داخل مصر وخارجها.