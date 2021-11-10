عقب ضبط حاصل على دبلوم صنايع ينتحل صفة طبيب.. تحرك سريع من محافظ بني سويف (صور)

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة امتداد الحملات للقرى والعزب، مطالبًا بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال المهم، خاصة أنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة.

حملة على منشأة طبية غير مرخصة ببني سويف

محافظ بني سويف يتابع تنفيذ الخطة الرقابية

وأشار محافظ بني سويف، إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللأزمة.

كانت مديرية الصحة ببني سويف، بإشراف الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أعلنت، اليوم الثلاثاء، ضبط أدوات خاصة بالعلاج الطبيعي ومشد للرقبة وجهاز مساج، بحوزة شخص حاصل على دبلوم فني صناعي، وينتحل صفة طبيب، داخل منشأة طبية غير مرخصة.

حملة على منشأة طبية غير مرخصة ببني سويف

بيان صادر عن صحة بني سويف

وأكدت مديرية الصحة ببني سويف، في بيان لها، مواصلة جهودها لمتابعة تقديم الخدمة الصحية بالقطاع الخاص، بناءً على توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وبإشراف الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارةالصحه ببني سويف، وبالتنسيق مع الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك ومباحث تموين بني سويف.

وأشار البيان، إلى ورود عدة شكاوى من المواطنين بوجود شخص غير مختص يعمل في مجال الـ "حجامة"، فتوجه فريق من العلاج الحر إلى المنشأة، وجرت مقابلته وتبيّن أنّه حاصل مؤهل "دبلوم فني صناعي" وهو المسؤول عن المنشأة، وتبيّن إنه ا غير مرخصة كـ "منشأة طبية" وأنه ليس طبيبًا ولا يحمل مزاولة لمهنة الطب أو العلاج الطبيعي، مما يعد انتحالًا لصفة طبيب.

حملة على منشأة طبية غير مرخصة ببني سويف (2)

العلاج الحر ببني سويف يتحرك

وبفحص وتفتيش المنشأة تبين وجود سرير للكشف وأدوات عمل جراحات الحجامة ومشارط ونفايات خطرة وعدم وجود سجل بيئي ورخص تداول النفايات وعقد محرقة، وجهاز مساج وأدوات خاصة بالعلاج الطبيعى يقوم باستخدامها على المرضى وهو غير مؤهل لذلك، وتم ضبط كمية كبيرة من "كاسات الحجامة" ومشد للرقبة وجرى تحريز المضبوطات بمعرفة إدارة العلاج الحر.

حملة على منشأة طبية غير مرخصة ببني سويف

حماية المستهلك ببني سويف يتخذ الإجراءات القانونية

وذكر البيان، أنّه جرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، بشأن مخالفة صاحب المنشأة لقانون حماية المستهلك لعدم الإلتزام بتوافر اشتراطات السلامة والجودة علاوة على مخالفته لعدم إصداره فواتير وعدم الإعلان عن الأسعار الخاصة بالخدمات الطبية المقدمة.

وضمت الحملة فريقًا مكونًا من: الدكتور أحمد عبدالعظيم، والدكتور مصطفى محمود، والدكتورة مريم علاء الدين، والدكتورة رباب أحمد، من إدارة العلاج الحر، كما ضم كل من: “أحمد مصطفى، ومحمود محمد، ومحمد أحمد، من فرع جهاز حماية المستهلك ببنى سويف”.