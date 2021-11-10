مرتجي يجري اتصالات مع الأندية والشركات العالمية لإفامة شراكة اقتصادية مع الأهلي ‏

يجري خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي اتصالات مكثفة حاليا مع مجموعة من كبريات الاندية والشركات العالمية، لإقامة شراكات اقتصادية مع النادي خلال الفترة المقبلة،بهدف تعظيم موارد الموارد المالية للأهلي من خلال فتح افاق جديدة للتعاون مع هذه الأندية والشركات والاستفادة من خبراتها وبرامجها التي حققت نجاحات اقتصادية ضخمة خلال الفترة الماضية.

ويسعي مرتجي لتكريس علاقاته المتميزة مع بعض الأندية والشركات العالمية، لتحقيق أقصي استفادة اقتصادية ممكنة للنادي الأهلي،ضمن مخطط مجلس إدارة النادي لاستكمال مسيرة الأهلي نحو العالمية.

يذكر أن مرتجي هو المرشح الأوفر حظا على منصب أمين الصندوق ضمن قائمة محمود الخطيب التي ‏تخوض انتخابات الأهلي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري،خاصة أنه يحظي بشعبية جارفة في الجمعية العمومية للنادي، وحصل علي دعم وتزكية كاملين من لجنة حكماء ورموز النادي.

وتتطلع قائمة محمود الخطيب،لتوظيف علاقات مرتجي القوية والمتميزة مع الاندية والشركات العالمية،لدعم البرنامج الاقتصادي للقائمة الموحدة الذي يستهدف استكمال خطة الأهلي للوصول للعالمية من خلال الشراكات الاقتصادية مع تلك الاندية والشركات، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الموارد المالية للنادي والشروع في تحقيق حلم الجمعية العمومية وجماهير الاهلي وهو انشاء الاستاد المقرر ان يكون الخطوة الاولي للمدينة الرياضية التي تسعي قائمة الخطيب لتحوليها إلى حقيقة علي ارض الواقع.

يذكر ان مجلس ادارة الأهلي اطلق ثلاث شركات مساهمة متخصصة ضمن رؤية اقتصادية شاملة تستهدف تعظيم الموارد المالية للنادي ما يعود بالنفع المباشر علي الخدمات المقدمة لأعضاء الجمعية العمومية.

وناقش مرتجي خلال اتصالاته مع الاندية والشركات العالمية العديد من الملفات والمشروعات بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات إلي مصر بالشراكة مع الأهلي بما يحقق الاستفادة الكاملة للنادي والدولة المصرية.

وتراهن قائمة الخطيب على خبرات مرتجي الإدارية والاقتصادية وعلاقاته الدولية في انجاز بعض المشاريع العملاقة للنادي خلال الفترة المقبلة وفي مقدمتها ‏استاد الأهلي إلى جانب استكمال ‏الطفرة الانشائية والخدمية والانجازات الرياضية التي حققها الأهلي خلال الفترة الماضية.‏

وكان محمود الخطيب رئيس الأهلي قد أعلن منذ اعلان قائمته الانتخابية أن خالد مرتجي هو ‏الأنسب لمنصب أمين الصندوق في المرحلة المقبلة خاصة بعد تدشين الشركاته المساهمة الثلاث وهي ‏‏«شركة الأهلي لكرة القدم وشركة الأهلي للمنشئات الرياضية وشركة الأهلي للخدمات ‏الرياضية»، والتي تحتاج إلى فكر ورؤية جديدة تتمتع برؤية عالمية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية بالتوافق مع سياسة الدولة التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع الاستثمار.‏

وتضم قائمة محمود الخطيب: العامري فاروق نائبًا وخالد مرتجي أمينًا صندوق ‏والعضوية ‏فوق السن: دكتور محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين والعضوية تحت السن: محمد الجارحي ومي عاطف..‏

