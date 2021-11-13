محمد موسى: مؤدي المهرجانات جرفوا الفن المصري والقوى الناعمة

قال الإعلامي محمد موسى، إن مؤدي المهرجانات جرفوا الفن المصري، لافتا إلى أن قرارات نقابة المهن الموسيقية بمنع عدد من مؤدي المهرجانات انتصار كبير للحملة التي بدأها برنامج خط أحمر منذ شهور للارتقاء بالذوق العام.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، الإسفاف الذي يقدمه هؤلاء لا يناسب مع الجمهورية الجديدة ودولة بحجم مصر، مشيرا إلى أن النقابة بصدد إرسال خطابات إلى نقابة الإعلاميين والهيئة الوطنية للإعلام إلى جميع الجهات المسئولة بشأن عدم التعامل مع مؤدي المهرجانات.

وقال علاء عامر المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين، إن قرار إيقاف مؤدي المهرجانات حسن شاكوش عن الغناء بسبب الأفعال غير الأخلاقية التي افتعلها مع المطرب الشعبي رضا البحراوي وإساءته للإيقاعيين، نهائي ولا رجعة فيه وغير مطروح للنقاش فقصته انتهت.

وأضاف علاء عامر في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن حسن شاكوش لم يحترم خشبة المسرح أو الجمهور، مطالبا وسائل الإعلام المختلفة بتجاهل وعدم تسليط الضوء أو متابعة مؤديي المهرجانات.