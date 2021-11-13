نادر أبو الليف عن قرارا منع الغناء بـ«فلاشة»: "دي كانت مهزلة"

أشاد المطرب نادر أبو الليف، بقرار نقابة المهن الموسيقية الذي أصدرته، بمنع غناء أي فنان بفلاشة، وأي مطرب يجب أن يغني مع فرقة موسيقية لا تقل عن 8 عازفين وأي مخالف لهذا القرار سيتم تطبيق عقوبات قانونية عليه وشطبه تماما من عضوية النقابة.

وقال نادر أبو الليف في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "الحمد لله إنهم وقفوا المهازل اللي كانت بتحصل، مضيفا: شركات الإنتاج والقتوات بتمص دم المطربين وتستغلهم، مما دفعه لطرح أغانيه عبر اليوتيوب.

نادر أبو الليف شركات الإنتاج تتجه إلى أغاني المهرجانات التي تتراوح تكلفتها ما بين 500 جنيه إلى 2000 جنيه، مشيرا إلى أنه طرح ألبوم له على العديد من شركات الإنتاج التي رفضت دفع أي أموال، مضيفا: "عايزين يخدوه ببلاش".