نادر أبو الليف عن قرارا منع الغناء بـ«فلاشة»: "دي كانت مهزلة"

توك شو
أبوالليف
أبوالليف
Advertisements

أشاد المطرب نادر أبو الليف، بقرار نقابة المهن الموسيقية  الذي أصدرته، بمنع غناء أي فنان بفلاشة، وأي مطرب يجب أن يغني مع فرقة موسيقية لا تقل عن 8 عازفين وأي مخالف لهذا القرار سيتم تطبيق عقوبات قانونية عليه وشطبه تماما من عضوية النقابة.

وقال نادر أبو الليف في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "الحمد لله إنهم وقفوا المهازل اللي كانت بتحصل، مضيفا: شركات الإنتاج والقتوات بتمص دم المطربين وتستغلهم، مما دفعه لطرح أغانيه عبر اليوتيوب.

نادر أبو الليف شركات الإنتاج تتجه إلى أغاني المهرجانات التي تتراوح تكلفتها ما بين 500 جنيه إلى 2000 جنيه،  مشيرا إلى أنه طرح ألبوم له على العديد من شركات الإنتاج التي رفضت دفع أي أموال، مضيفا: "عايزين يخدوه ببلاش".

محمد موسى نادر ابو الليف الحدث اليوم

مواد متعلقة

‎تعرف على موعد الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية

أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 26-10-2021 في سوق العبور

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25-10-2021

متحدث الحكومة يكشف تفاصيل زيارة مصطفى مدبولي إلى باريس

عصام عبد الفتاح: السخرية من زي الحكام غير مبررة.. وضربة جزاء الاتحاد صحيحة

تشيلسي يستعيد الثنائي كانتي وجيمس في مباراة برينتفورد

ديشان يتحدث عن مواجهة بلجيكا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

بتخفيضات تصل لـ 25%.. التموين تعلن أسعار السلع بالمجمعات الاستهلاكية
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم الزمالك

هل يمنح تشافي بيانيتش أمل العودة إلى برشلونة ؟

محمد موسى يحرج أبوالليف ع الهواء بسبب محمد رمضان

محضر رسمي ضد طبيب بالدقهلية بتهمة الإهمال وقتل جنين

المفتي يصدم المصريين: نستقبل أكثر من 5 آلاف حالة طلاق شهريًا

أول تعليق لـ إلهام شاهين على الهجوم عليها بسبب "المومس العاهرة"

نجم الزمالك يهرب من جحيم كارتيرون

عاجل.. مصرع أمين شرطة صدمته سيارة على الطريق الدائري بالفيوم (صور)