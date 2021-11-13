تجنب هذه المخالفات بالسكة الحديد حتى لا تتعرض للغرامة المالية

تستعرض بوابة “الفجر” الإلكترونية في السطور التالية، أنواع المخالفات التي يجب على المواطنين الامتناع عنها حين الصعود والنزول من قطارات السكة االحديد، لكي لا يتعرضون لغرامة مالية من 50 إلى 420 جنيها.

وعن المخالفات التي يجب على المواطنين تجنبها لتفادي الغرامة المالية، ما يلي:



1ـ النزول أو الصعود من القطارات أثناء المسير أو من الأماكن غير المخصصة لذلك.



2ـ العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو تعطيل حركاتها على الخطوط.



3ـ الركوب على أسطح القطارات أو بين عرباتها أو في أي مكان من شأنه تعريض حياة الركاب أو مسير القطارات للخطر.



4ـ حمل أي مواد قابلة للاشتعال أو الأثقال الكبيرة التى تعرض جمهور الركاب للمضايقة أو الأذية.



5ـ إلقاء المخلفات داخل المحطات أو القطارات.



6ـ ركوب القطار والامتناع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو الركوب في درجة أعلى من درجة التذكرة التي يحملها.



7ـ عبور شريط السكة الحديد من غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة.



8ـ دخول منشآت السكك الحديدية وملحقاتها دون تذكرة أو من غير الأماكن المخصصة لذلك.