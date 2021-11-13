بطلة مسرحية "هالة حبيبتي": الفنان فؤاد المهندس كان مدرسة (فيديو)

قالت الفنانة هند حسني، بطلة مسرحية "هالة حبيبتي"، إنها قامت بتقديم مسرحية "هالة حبيبتي" في عمر أربع سنوات، وقبل هذه المسرحية قدمت مسرحية "مصنع شوكولاتة"، ومن هذه المسرحية اختارها الفنان فؤاد المهندس للمشاركة في مسرحية "هالة حبيبتي".

وتابعت "حسني"، خلال حوارها مع الإعلاميات ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، ببرنامج "3 ستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، ان "المهندس" كان انسانًا وفنانًا ومعلمًا وأب في نفس الوقت، معقبة: "وكان بيدي لكل حد حقه، بغض النظر عن عمره".

ولفتت إلى أن "المهندس"، يختار من يعمل معه بشكل جيد للغاية، ويقوم بإعطاء دروس لأي فنان يستطيع أن يعيش عليها طوال عمره، متابعة:" الفنان فؤاد المهندس كان مدرسة".