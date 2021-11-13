بطلة مسرحية "هالة حبيبتي": الفنان فؤاد المهندس كان مدرسة (فيديو)

توك شو
الفنانة هند حسني
الفنانة هند حسني
Advertisements

قالت الفنانة هند حسني، بطلة مسرحية "هالة حبيبتي"، إنها قامت بتقديم مسرحية "هالة حبيبتي" في عمر أربع سنوات، وقبل هذه المسرحية قدمت مسرحية "مصنع شوكولاتة"، ومن هذه المسرحية اختارها الفنان فؤاد المهندس للمشاركة في مسرحية "هالة حبيبتي". 

وتابعت "حسني"، خلال حوارها مع الإعلاميات ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، ببرنامج "3 ستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، ان "المهندس" كان انسانًا وفنانًا ومعلمًا وأب في نفس الوقت، معقبة: "وكان بيدي لكل حد حقه، بغض النظر عن عمره".

ولفتت إلى أن "المهندس"،  يختار من يعمل معه بشكل جيد للغاية، ويقوم بإعطاء دروس لأي فنان يستطيع أن يعيش عليها طوال عمره، متابعة:" الفنان فؤاد المهندس كان مدرسة". 

فؤاد المهندس هالة حبيبتى اخبار الفن المسرح
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

أزمة جديدة.. اتحاد الكرة يفاجئ الزمالك بهذا الأمر

الفجر يكشف حقيقة رحيل كارتيرون عن الزمالك

مدرب برشلونة السابق يقترب من قيادة هذا الفريق

أول رد من الكنيسة الأرثوذكسية عن فتنة "زكريا بطرس"

"عذبها بالسجائر".. ننفرد بأول حوار مع أسرة الطفلة "حبيبة" المقتولة على يد زوج أمها وبمساعدتها بكرداسة (فيديو)

تصريحات جديدة تؤكد اقتراب ريال مدريد من صفقة القرن

اقترب من الرحيل.. جلسة موسيماني تحسم مستقبل نجم الأهلي

موقف محمد صلاح من الحصول على البالون دور