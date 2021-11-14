حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الابراج اليوم الأحد 14-11-2021 لمواليد برج الحمل.

برج الحمل.. توقعات الأبراج الأحد 14-11-2021

مهنيًا: استعدّ لتغييرات مفاجئة ولفرض استثنائية، أو لتحرّر من قيد أو لخبر مميز قد يقلب حياة بعضهم.

عاطفيًا: كن صبورًا وعاقلًا لأن الأجواء تتحسّن اليوم وتعود اليك الحماسة وتستعيد تفاؤلك باستمرارية العلاقة.

صحيًا: معروف عنك أنك تحب الرياضة وهذا اليوم ترى نفسك تواقًا إلى الحركة والنشاط.