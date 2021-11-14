استشاري جراحات السمنة يكشف المقصود بـ "الدباسة الذكية" (فيديو)

قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن تكنولوجيا الدباسة الذكية أحدث الأدوات في مجال عمليات التخسيس، مؤكدًا أن نسبة الأمان في هذه التكنولوجيا 100%؛ خصوصًا وأن الأدوات الأخرى ليست بنفس نسبة الأمان حال إعادة العملية.

وأضاف "السبكي"، خلال لقائه مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج "ست الستات"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن الدباسة الذكية تكنولوجيا ذكية تقيس سمك جدار المعدة قبل إجراء العملية.

وأشار إلى أن الجراح عليه الأخذ بالأسباب لأن المريض أمانة في يديه ويجب أن يعطيه جميع سبل التقدم للوصول إلى مرحلة الأمان.