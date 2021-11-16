محافظ الفيوم يناقش أخر التطورات في القطاعات الخدمية والتنموية ويعلن مفاجأة للأهالي

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بدراسة استئناف تراخيص أعمال البناء، وفقًا للاشتراطات البنائية الجديدة، بشأن العقارات التى لا تكفي مساحات الجراجات الخاصة بها عدد سيارات قاطني الوحدات السكنية بها، وذلك من خلال التعاقد بين مالكي تلك العقارات ومجلس مدينة الفيوم، من خلال توفير ساحات انتظار مقابل مبلغ شهري، مشيرًا إلى عرض الأمر على المجلس التنفيذي للمحافظة لاتخاذ القرار الملائم بهذا الشأن.



جاء ذلك خلال اجتماع موسع بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير العمل بعدد من القطاعات الخدمية والتنموية، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد عبدالجليل رئيس شركة الفيوم لمياة الشرب والصرف الصحي، والمهندسة إيمان صدقي مدير عام مديرية الطرق، والمهندسة نجاح حافظ مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الفيوم، وممثلي مكتب الدكتور محمد مراد للهندسة.

الاستغلال الأمثل لأصول الدولة لتحقيق أقصى استفادة منها

وأوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن الاجتماع تناول أهمية الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، لتحقيق أقصى استفادة منها بما يعود بالنفع على المحافظة والمواطن الفيومي.

محافظ الفيوم يناقش أخر التطورات في القطاعات الخدمية والتنموية

ولفت إلى أن محافظ الفيوم تابع دراسة مشروع استثمار سور مصنع أعلاف جرفس، بإنشاء منطقة خدمات لتوفير فرص عمل للشباب، موجهًا بعرض مقترح بتلك الدراسة على مجلس إدارة مصنع جرفس للأعلاف لاتخاذ القرار الملائم.



وأضاف معاون المحافظ، أن محافظ الفيوم ناقش مع مسئولي مكتب الدكتور محمد مراد للهندسة، آليات تطوير مداخل مدينة الفيوم، لتكون ذات هوية واحدة معبرة عن طبيعة إقليم الفيوم، بما يحافظ على الجانبين الحضاري والجمالي للمحافظة، بشكل مبسط وغير مكلف.



وفي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، تابع محافظ الفيوم تنفيذ أعمال خطوط الصرف الصحي ومياه الشرب بشارع بطل السلام بمدينة الفيوم، موجهًا برد الشيئ لأصله ورصف الطريق عقب الانتهاء من كافة الأعمال.