استشاري: هذه أضرار السمنة على الصحة العامة

توك شو
مريض السمنة- ارشيفية
مريض السمنة- ارشيفية
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 قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن حافظ البنات على الوزن المثالي امر هام للغاية، لأن هذا من شانه ان يساعدهن على إنجاب أطفال أصحاء، لا يعانون من اي امراض. 

 وتابع "غزالي"،  خلال  حواره مع الإعلامية نورين شحاته، ببرنامج " حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن السمنة تؤدي إلى إصابة الإنسان بالكثير من الأمراض، معقبة: "السمنة تقلل العضلات، وتؤدي إلى عدم القدرة على الحركة، وتزيد من احتمالية الإصابة بالأمراض". 

 وأضاف أن علاج السمنة يكون من خلال تقليل السعرات الحرارية، وهذا الامر يكون من خلال تقليل الشهية قدر الإمكان، والعمل على تكسير الدهون،وهذا الامر يتحقق من خلال بعض المواد العشبية الطبيعية، دون أي أضرار جانبية. 

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