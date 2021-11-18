الفجر الجزائرية وATV.. تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة 71 diriliş osman

احتل مسلسل قيامة عثمان 71 قائمة محرك بحث جوجل للاكثر طلبا من قبل الجماهير في مصر، حيث تم عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 71، وفيما يلي نستعرض معكم تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة 71 diriliş osman.



قيامة عثمان 71

قيامة عثمان مسلسل تاريخي تركي يحكي أحداث تأسيس الدولة العثمانية على يد المؤسس عثمان بن أرطغرل والذي تم تقديم مسلسل يحكي سيرته قبل تأسيس الدولة وكيف استطاع الأتراك بقيادة أرطغرل إيجاد وطن على أراضي الأناضول التركية ليقيم فيها القبائل التركية بعد توحيدها لمحاربة الصليبين والمغول التتار الذين قادوا هجمات على مدار تلك السنوات.

تدور أحداث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة القادمة حول محاولات السيدة بالا زوجة عثمان في إنقاذ أورهان بن عثمان من سيف جوليا وكيف سيستطيع بوران ألب من الانتقام من روجاتوس وجوليا التي حاولت سرقة قطعة خشب من خيمة السيد العثماني بعد تمكن رئيس جوليا من قتل جنود ومحاربي القبائل، وبحسب الإعلان الأول لحلقة 71 من مسلسل عثمان أكد نيكولاس كوزيز وروجاتوس أن الغازي عثمان استطاع النجاة وإصابة الحكام الثلاثة بالصدمة من نجاته من الكمين.



مسلسل قيامة عثمان 71 على ATV التركية

تعرض قناة أي تي في ATV التركية مسلسل المؤسس عثمان حصريا على شاشتها كل يوم أربعاء من كل أسبوع، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت تركيا والسعودية والساعة السابعة مساء بتوقيت مصر،ولمتابعة قيامة عثمان على أي تي في التركية من خلال ضبط التردد التالي:

تردد قناة أي تي في ATV التركية على الترك سات

التردد: 12209.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لقيامة عثمان الحلقة 71

تعرض عدد من القنوات العربية الفضائية مسلسل قيامة عثمان بجميع الحلقات على شاشتها ومنها قناة الفجر الجزائية، الذي تقوم ببث حلقات مسلسل المؤسس عثمان يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة بتوقيت السعودية مساء، وتقوم بعرض الإعادة كل يوم جمعة في تمام الساعة الثانية مساء.

ولمتابعة أحداث قيامة عثمان عبر ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على النحو التالي:

تردد قناة الفجر على نايل سات

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح خطأ: 5/6.

المؤسس عثمان 71 قصة عشق

تقوم عدد من المواقع الإلكترونية المخصصة بعرض المسلسلات التركية ومنها موقع قصة عشق بعرض قيامة عثمان 71 بجودة عالية HD، والجدير بالذكر يقوم مترجمين للغة التركية بترجمة الحلقة للغة العربية بعد عرضها على القناة التركية ورفعها عبر الموقع لمشاهدتها كاملة ومترجمة.

المؤسس عثمان 71

لحظات قليلة وتبدأ قناة إي تي في التركية في عرض مسلسل لمؤسس عثمان الحلقة الواحدة والسبعون على أن يتم عرضها بساعتين عبر موقع لاروزا بعد ترجمته للغة العربية، حيث يترقب الكثيرون الأحداث المثيرة التي ستحدث في هذه الحلقة.