عشان محدش يضحك عليك.. إزاي تعرف تفرق بين الذهب الأصلي والصيني؟

يلجأ العديد من المواطنين لشراء الذهب بشكل دائم ومستمر، سواء كان بذلك بغرض الزينة أو بغرض الاستثمار باعتباره الملاذ الآمن الوحيد، خصوصا بعد انتشار جائحة كورونا، ويتسائل الكثير منهم عند الشراء عن كيفية التفريق بين الذهب الأصلي والذهب المزيف لتجنب التعرض لنصب التجار، الذين يبيعون الذهب الصيني على أنه ذهب أصلي.

وسنستعرض لكم خلال السطور التالية، إزاي تعرف تفرق بين الذهب الأصلي والذهب الصيني، والتي جاءت كالتالي:-

كيف تفرق بين الذهب الأصلي والذهب الصيني؟

وهناك الكثير من التجار الذين يبيعون الذهب الصيني على أنه ذهب أصلي، الأمر الذي يعرضهم لخسارة كبيرة عند بيعه واكتشاف أمر كونه ذهب صيني، وأشار إلى أن هناك عددا من الحيل التي يمكن بها التفريق بين الذهب الأصلي والذهب الصيني، والتي جاءت كالتالي:

- يمكن استخدام المغناطيس عند شراء الذهب لتحديد إذا كان الذهب حقيقيا وأصليا أم أنه صيني، فالذهب الأصلي يمكن أن ينجذب للمغناطيس، بينما الذهب الأصلي لا يمكن أن ينجذب للمغناطيس، وتعد تلك الحيلة من أفضل الحيل للكشف الذهب الحقيقي وأسرعهم استخداما.

- يمكن التفرقة بين الذهب الأصلي والصيني بمدى ثقل القطعة الذهبية، إذ أن الذهب الأصلي يتميز بخفة وزنه، ولكن الذهب الصيني يتميز بثقل وزنه، إذ تكون القطعة الذهبية ثقيلة مقارنة بشكلها.

- يمكن التفرقة بين الذهب الأصلي والذهب الصيني أيضا بواسطة الختم والكشف عنه، إذ أن الذهب الأصلي لا بد أن يكون به ختم واضح وظاهر، فتحتوي كل قطعة ذهبية على ذلك الختم، بينما الذهب الصيني لم تحتوي القطع الخاصة به على أختام.

- يمكن التمييز بين الذهب الأصلي والذهب الصيني من لونه، فالذهب الصيني يكون به لمعة وبريق تفوق لمعة الذهب الأصلي، كما أنه ألوانه الذهبية زاهية للغاية.

أضرار ارتداء الذهب الصيني

يلجأ الكثي من الأشخاص إلى ارتداء الذهب الصيني، باعتباره بديل للذهب الأصلي، ولكن هناك عدد من الأضرار التي قد تصيب مرتدي الذهب الصيني، وتتمثل في الآتي:

- يتعرض الأشخاص الذين يرتدون الذهب الصيني إلى الالتهابات والشعور بحكة في الجلد.

- قد يتعرض الشخص الذي يرتدي الذهب الصيني إلى تكوين إفرازات مائية في الجلد، وحدوث تمزقات أنسجة الجلد.