اتبع هذه النصائح لتجنب وقوع الحوادث أثناء قيادة السيارة في المطر

في ظل عدم استقرار الأحوال الجوية، نقدم لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور التالية، بعض النصائح الهامة حول قيادة السيارة في المطر، لتجنب الوقوع في الحوادث.

حتى تصل منزلك في أمان

هذه أهم النصائح حول قيادة السيارة في المطر لقائدي المركبات، حتى تصل منزلك في أمان، وفقا لنصائح الهيئة العامة للمرور، في السطور التالية:

نصائح قيادة السيارة في المطر

إذا كان هناك حالة ملحة للتحرك بالمركبة خلال فترة تساقط الأمطار، فيجب الانتباه لبعض التفاصيل التي تشمل الآتي:

- يجب متابعة النشرة اليومية الخاصة بالطقس، لمعرفة المواقيت المحددة لسقوط الأمطار، وتجنب القيادة في تلك الأوقات قدر الإمكان، أما إذا كنت مضطر فيجب متابعة الآتي:

- يجب التأكد من سلامة وصلاحية المساحات قبل التحرك بالسيارة، وأنها خالية من الماء.

- تجنب السير في منتصف الطريق خلال هطول الأمطار، خاصة في الطرق التي تسير فيها لأول مرة.

- لا تقود السيارة بسرعة كبيرة خلال هطول المطر الشديد.

- تجنب استخدام الفرامل بشكل مفاجئ، لأنه مع وجود الأمطار، قد تنزلق السيارة وتتسبب في حوادث.

- إذا كنت مضطرا لإغلاق نوافذ السيارة وتشغيل التكييف، يجب أن يكون على درجة حرارة مناسبة، حتى تتخلص من بخار الماء الذي يتكون على الزجاج داخل السيارة ويعوق الرؤية.

- يجب استبدال إطارات السيارات كل فترة، خاصة إذا اختفت النقوش من الإطار، حتى لا تفقد السيطرة على المركبة.

- استخدم مصابيح الضباب خلال السير خاصة إذا اضطررت إلى السير باكرًا على الطرق السريعة.

- يجب اللجوء إلى أضواء الانتظار لتنبيه من خلفك خلال السير في المطر الشديد؛ فهو يساهم في تحديد مكان سيارتك في حالة كانت هناك صعوبة بالرؤية بسبب المطر.