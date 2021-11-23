بعد أسابيع من زواجها.. العثور على جثة عروسة مشنوقة بمنزلها في الغربية

تكثف مباحث مركز طنطا جهودها لكشف غموض العثور على عروس مشنوقة داخل بيت الزوجية بقرية كفر خضر بدائرة المركز، وتم نقل الجثة إلى مشرحة طنطا الجامعي تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وهل توجد شبهة جنائية أم إنه ا واقعة انتحار.



تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء ياسر عبدالحميد، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغ لمركز شرطة طنطا بوصول ربة منزل عمرها 19سنة، مقيمة بقرية كفر خضر بدائرة المركز لمستشفى طنطا الجامعي، جثة هامدة إثر إدعاء شنق.

وعتوجه ضباط مباحث مركز شرطة طنطا، إلى محل البلاغ لمناقشة أهل المجني عليها ومعرفة ملابسات الوفاة، وتم إخطار النيابة العامة التي أمرت بالتحفظ على الجثة.

وبالفحص تبين أنها متزوجة منذ عدة أسابيع من عامل مفحمة، وترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، كما تبين عدم وجود إصابات في أنحاء الجسم سوى إصابات حول الرقبة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.