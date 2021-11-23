وزيرة الصناعة: زيادة معدلات التبادل التجاري أهم محاور الإستراتيجية الوطنية للكوميسا (فيديو)

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن تجمع دول الكوميسا هو تجمع جنوب وشرق إفريقيا ويضم 21 دولة ونسعى لأن يكون بيننا وبينها علاقات تجارية وتبادل تجاري، موضحة أن هناك خطة عمل تم الانتهاء منها مصحوبة ببرنامج زمني خلال فترة رئاسة مصر للكوميسا.

وأضافت نيفين جامع، خلال حوارها مع مراسل الفضائية المصرية على هامش قمة الكوميسا، اليوم الثلاثاء، أن مصر تسعى خلال رئاستها للكوميسا لزيادة التبادل التجاري بين الدول وبعضها، وأن يكون هناك قيمة مضافة لبعض الدول، مشيرة إلى أن كثير من الدول تعاني من تصدير منتجاتهم مواد خام دون قيمة مضافة، ولديهم رغبة في الاستفادة من الخبرات المصرية وخاصة في مجال الصناعة.

وتابعت وزيرة التجارة والصناعة، أن أهم المحاور التي يتم العمل عليها معدلات التجارة وخاصة الرقمية، لافتة إلى أن جائحة كورونا فرضت علينا التجارة عن بعد، وهذا الأمر يكون له دور في زيادة معدلات التجارة بين مصر والدول الإفريقية، مشيرة إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى في معدلات الصادرات وسط تجمع الكوميسا، موضحة أن السوق الإفريقي سوق مستهدف وتجمع الكوميسا يحتل أولوية ومرتبة أولى في ظل هدفنا للوصول بمعدل الصادرات لـ 100 مليار دولار، منوهة بأن الإستراتيجية المصرية للكوميسا أهم محاورها تتلخص في زيادة معدلات التبادل التجاري بين الدول.