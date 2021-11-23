تداول 429 شاحنة و1136 طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر



ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر أنه جرى تداول 429 شاحنة و1136 طن بضائع عامة، و37 ألف طن فوسفات.

وأوضحت الهيئة أن الصادرات شملت 767 طن بضائع عامة و134 شاحنة و17 سيارة ملاكي و37 ألف طن فوسفات للهند، كما تضمنت الواردات 369 طن بضائع عامة و295 شاحنة و39 سيارة، ويتواجد 11 سفن على الأرصفة.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا استقبل السفينة "بوسيدن إكسبريس" بحمولة 111 شاحنة و19 سيارة ملاكي، والسفينة "الحرية" بحمولة 61 شاحنة والسفينة "أمل" بحمولة 86 شاحنة، و10 سيارات ملاكي، وغادرته السفينة "بوسيدن إكسبريس" بحمولة 76 شاحنة و10 سيارات ملاكي، والسفينة "ZIMRIDE" بحمولة 37 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند.

وأضافت ميناء نويبع استقبل السفينتين "عمان، وإيلة" وغادرته السفينتان (سيناء وعمان)، حيث تم استقبال 37 شاحنة بحمولة 369 طنا و10 سيارات ملاكي، وتصدير 58 شاحنة بحمولة 767 طنا، و3 سيارات ملاكي، فيما غادر ميناء السويس السفينة "دودو" فارغة متجهة الهند.