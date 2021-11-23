النمسا وألمانيا تطاردان تنظيم الإخوان

عربي ودولي
بوابة الفجر
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لا تزال هناك مشكلة كبيرة لدي الحكومات الأوروبية بشكل عام في التعامل مع ملف تنظيمات "الإسلام السياسي"، وعلى رأسها تنظيم الإخوان.


هذا ما أكدته دراسة حديثة للمركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، التي كشفت أن الحكومات الأوروبية لا سيما حكومات ألمانيا والنمسا، ما زالت تواجه انتقادات حادة بسبب التقصير في التصدي لتلك التنظيمات، حسب ما قناة مداد نيوز.

رغم المخاطر التي رصدتها الأجهزة الاستخباراتية، ما دفع البلدين لفرض قوانين وتشريعات وإجراءات أتاحت تشديد العقوبات على البيئات الحاضنة للتطرف، وتسهل عملية المراقبة خاصة خطابات الكراهية.
فهل تنجح أوروبا في محاربة إرهاب "تنظيم الإخوان"؟

الحكومات الاوروبية الإخوان
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