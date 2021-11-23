دبلوماسي سابق: مصر أكثر دولة متقدمة في إفريقيا (فيديو)

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن أزمة كورونا أثرت على الكثير من الشركات والقطاعات حول العالم، مما أدى لتراجع الاقتصاد، حتى اقتصاديات بعض الدول المتقدمة، ما عدا بعض الدول القليلة حول العالم من بينها مصر بسبب تطبيق الإصلاح الاقتصادي.

وتابع "بيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، أن مصر دخلت تجمع الكوميسا بعد اعداد بسنوات، ولكن لأن القاهرة أفضل الدول المتقدمة في القارة السمراء، فهذا ساعد على مضاعفة الصادرات المصرية دلول تجمع الكوميسا 3 مرات.، معقبًا: "بقولها بالفم المليان، مصر اكثر دولة متقدمة في إفريقيا"

ولفت إلى أن مصر نجحت في اقناع الاتحاد الاوربي والصين واليابان في الاستثمار في القارة السمراء من خلال الخبرة المصرية، مشيرا إلى ضرورة التعاون مع دول القارة السمراء، لتحقيق التكامل الاقتصادي، فالكاميرون على سبيل المثال صالحة للزراعة بنسبة 90%، معقبًا: "ممكن نزرع الكاميرون قمح بتكلفة أقل من مصر، ونقوم بتقسيم الانتاج".