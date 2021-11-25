يبحث العديد من المواطنين المهتمين بمعرفة الأبراج، والاطلاع عليها كل يوم، قبل الذهاب لأعملهم لمعرفة ما الذي سيواجههم عطفيا ومهنيا وماليا، وكل شخص حسب طبيعة البرج الذي نتمي إليه، ونقدم لكم في السطور التالية توقعات الأبراج اليوم الخميس 25-11-2021 لبرج (الحمل - الثور- الجوزاء- السرطان - الاسد- العذراء- الميزن - العقرب- القوس- الجدي- الدلو- الحوت).

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الخميس 25-11-2021 لمواليد برج الجوزاء.

برج الجوزاء.. توقعات الأبراج اليوم الخميس 25-11-2021

على الصعيد المهني.. لا تقلق من إظهار طموحك وشغفك أمام زملائك في العمل.

على الصعيد العاطفي: لا تتردد في ترك شريك حياتك إذا لم تراه مناسبا لك.

على الصعيد المالي: تضطر لقبول وظيفة عمل غير مناسبة لطموحاتك وأحلامك، بسبب نقص الأموال.

