تفاصيل مروعة في واقعة تحرش أب بابنتيه (فيديو)

روت شيرين عصام، ضحية التحرش على يد والدها، تفاصيل تعذيبها هي وشقيقتها شيرين على يد والدهما بعد وفاة والدتها وجدتها.



وقالت شيرين خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، إن والدتها ووالدها منفصلين، نشيرة إلى أنه بعد وفاة والدتها ذهبت للإقامة مع جدتها، وعقب وفاتها انتقلت هي وشقيقتها نسمة للإقامة مع والدهما ولكنهما فوجئنا بذئب بشرى انتزعت من قلبه المودة والرحمة وتحرش بهما، لافتة أنهما تعرضا للعديد من أولوان العذاب.



وتابعت شرين: "كسرلي مناخيري.. ومانع عننا الأكل لمدة 5 سنوات وبيربطنا في الحمام أثناء خروجه من البيت.. وكان يعطيها "رغيف واحد وقطعة طعمية واحدة"، وكان يربطهما في الحمام، و"يعيش حياته هو وزوجته وابنهما".