محافظ بني سويف يناقش مع وكيل التعليم تفاصيل مسابقة أوائل الطلبة

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأحد، الدكتور عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، في تفاصيل مسابقة التربية والتعليم لأوائل شهادات مرحلة التعليم الأساسي والثانوية، بالمدارس الرسمية والخاصة، التي سيتم تنظيمها بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم وحزب مستقبل وطن.

وأكد محافظ بني سويف، أهمية تنظيم المسابقات العلمية والثقافية بين الطلاب، التي تحفز وتشجيع على تطوير المهارات والقدرات، واجتذاب المواهب من أبنائنا الطلاب في مختلف المجالات، مشيرا إلى أهمية التنوع في مجالات وموضوعات تلك المسابقات لتشمل كافة الجوانب العلمية والثقافية.

ونوه محافظ بني سويف بدعمه لكل أنشطة وجهود المديرية، خاصة في مثل تلك المسابقات النوعية، التي تستهدف تنمية روح المنافسة العلمية، بجانب تنمية الوعي لدى النشء بما تنفذه الدولة المصرية في مختلف المجالات التنموية، بما يدفع بجهود الدولة في مضن رؤيتها 2030 خاصة في محور بناء الشخصية المصرية المتكاملة.

جاء ذلك خلال لقائه بوكيل وزارة التربية والتعليم، الذي استعرض عددا من الملفات الخاصة بالمنظومة التعليمية، مشيرا إلى الخطوات العملية فيما يتعلق بتنظيم مسابقة أوائل الطلبة للصفوف السادس الابتدائي والثالث الإعدادي والثالث الثانوي العام بالمدارس الرسمية والخاصة، التي سيتم تنظيمها بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم وحزب مستقبل وطن، وذلك في إطار السعي للارتقاء بالتفوق الدراسي وتنمية الوعي بالمشروعات القومية لدى الطلاب، ضمن خطة الدولة في هذا الشأن.

ومن ناحيته، أوضح الدكتور عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أن المسابقة متاحة لجميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية "السادس الابتدائي والثالث الإعدادي والثالث الثانوي العام" التي تتم على أربع مراحل: المرحلة الأولى على مستوى المجلس القروي أو الحي لاختيار الفائز الأول من مرحلة للمشاركة، وفي المرحلة الثانية على مستوى الإدارة لاختيار الفائز الأول من كل مرحلة للمشاركة، وفي المرحلة الثالثة على مستوى المديرية، ويتم تصعيد الفائز الأول في كل مرحلة للمشاركة في المرحلة الرابعة للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، مضيفا بأن سيتم الإعلان عن تفاصيل المسابقة خلال الأيام المقبلة، حيث ستقوم كل إدارة تعليمية بإعلان التفاصيل على مستوى المدارس.