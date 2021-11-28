محافظ بني سويف يناقش مع وكيل التعليم تفاصيل مسابقة أوائل الطلبة

محافظات
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
Advertisements

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأحد، الدكتور عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، في تفاصيل مسابقة التربية والتعليم لأوائل شهادات مرحلة التعليم الأساسي والثانوية، بالمدارس الرسمية والخاصة، التي سيتم تنظيمها بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم وحزب مستقبل وطن.

وأكد محافظ بني سويف، أهمية تنظيم المسابقات العلمية والثقافية بين الطلاب، التي تحفز وتشجيع على تطوير المهارات والقدرات، واجتذاب المواهب من أبنائنا الطلاب في مختلف المجالات، مشيرا إلى أهمية التنوع في مجالات وموضوعات تلك المسابقات لتشمل كافة الجوانب العلمية والثقافية.

ونوه محافظ بني سويف بدعمه لكل أنشطة وجهود المديرية، خاصة في مثل تلك المسابقات النوعية، التي تستهدف تنمية روح المنافسة العلمية، بجانب تنمية الوعي لدى النشء بما تنفذه الدولة المصرية في مختلف المجالات التنموية، بما يدفع بجهود الدولة في مضن رؤيتها 2030 خاصة في محور بناء الشخصية المصرية المتكاملة.

جاء ذلك خلال لقائه بوكيل وزارة التربية والتعليم، الذي استعرض عددا من الملفات الخاصة بالمنظومة التعليمية، مشيرا إلى الخطوات العملية فيما يتعلق بتنظيم مسابقة أوائل الطلبة للصفوف السادس الابتدائي والثالث الإعدادي والثالث الثانوي العام بالمدارس الرسمية والخاصة، التي سيتم تنظيمها بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم وحزب مستقبل وطن، وذلك في إطار السعي للارتقاء بالتفوق الدراسي وتنمية الوعي بالمشروعات القومية لدى الطلاب، ضمن خطة الدولة في هذا الشأن.

ومن ناحيته، أوضح الدكتور عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أن المسابقة متاحة لجميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية "السادس الابتدائي والثالث الإعدادي والثالث الثانوي العام" التي تتم على أربع مراحل: المرحلة الأولى على مستوى المجلس القروي أو الحي لاختيار الفائز الأول من مرحلة للمشاركة، وفي المرحلة الثانية على مستوى الإدارة لاختيار الفائز الأول من كل مرحلة للمشاركة، وفي المرحلة الثالثة على مستوى المديرية، ويتم تصعيد الفائز الأول في كل مرحلة للمشاركة في المرحلة الرابعة للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، مضيفا بأن سيتم الإعلان عن تفاصيل المسابقة خلال الأيام المقبلة، حيث ستقوم كل إدارة تعليمية بإعلان التفاصيل على مستوى المدارس. 

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار بنى سويف حوادث بني سويف

مواد متعلقة

محافظ بني سويف: لم نُرشح أي مركز للمرحلة الثانية بـ "حياة كريمة" حتى الآن

بالأرقام.. ننشر النتيجة الرسمية الكاملة لانتخابات نادي بني سويف (بالأرقام)

عاجل.. سامي توفيق رئيسًا وأحمد رشوان نائبًا لنادي بني سويف الرياضي

منافسة شرسة وصراع ساخن في إنتخابات بني سويف

Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. المحكمة تصدر حكمها في دعوى شطب محمد رمضان من نقابة المهن التمثيلية

عاجل.. رفض دعوى رئيس الزمالك لحل اللجنة الأولمبية

نجم الأهلي يطلب الهروب من جحيم موسيماني

قرار مفاجئ من الأهلي بشأن اجتماع موسيماني

مان سيتي يرفض عرض برشلونة

عاجل.. خبير لوائج يفجر مفاجأة مدوية حول استبعاد العامري من انتخابات الأهلي

إيهاب جلال يُعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة مانياما

مرتضي منصور يصدم كارتيرون بهذا القرار