محسن جميل يطالب الجبلاية بصرف مكافأة صعود طامية للقسم الثانى

محسن جميل يطالب الجبلاية بصرف مكافأة صعود طامية للقسم الثانى

الفجر الرياضي
طاميه
طاميه
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طالب محسن جميل رئيس طامية المشارك بالمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم  بالاسراع في تنفيذ اللوائح المنظمة للمسابقات بصرف مكافأة الصعود للأندية التى حققت الصعود للممتاز ب هذا الموسم ومن ضمنها فريق طامية  .

حيث أكد رئيس طامية على أن ما يطالب به من مكافاة الصعود هو حق اصيل نصت علية اللوائح ووافقت عليها الجمعية العمومية لذلك وجه نداءا إلى المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لادارة اتحاد الكرة بالاسراع في صرف المكافأة حتى يتثنى للنادى الاستمرار فى الوفاء بالالتزامات المالية نحو اللاعبين والجهاز الفنى وموظفين النادي.

وقال جميل أن مكافاة الصعود التى يطالب بها لا تكفى الا للصرف على 4 مباريات فقط من واقع 30 مباراة يخوضها الفريق مع فرق من أقصى الجنوب حتى مدينة الفيوم وهذا يكلف النادي الكثير من الأموال التى نعاني من ايجادها فى ظل قلة الموارد المالية وعدم حصول النادي على الدعم السنوى من اتحاد الكرة حتى الان.

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