حملة مكبرة لإزالة الأقفاص السمكية بنهر النيل في كفر الشيخ

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إزالة الاقفاص
إزالة الاقفاص
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شنت محافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع مديرية أمن كفر الشيخ، حملة لإزالة الأقفاص السمكية والتعديات على نهر النيل "فرع رشيد"، اليوم الأحد، بنطاق مركزي دسوق فوه بمحافظة كفرالشيخ.


وأسفرت الحملة عن تنفيذ 17 قرارا، وتم إزالة 13 قفصًا سمكيًا، بمشاركة عدد من المعدات والحفارات المحملة على صنادل، للقيام بأعمال الإزالة الفورية للأقفاص السمكية في نطاق محافظة كفر الشيخ.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه يوجه الشكر للقيادات الأمنية برئاسة اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، وشرطة المسطحات، وكل المشاركين في الحملة، مناشدًا أهالي المحافظة بالحفاظ على نهر النيل، وعدم التعدي عليه بأي صورة من صور التعدي، لأنه المصدر الرئيسي للمياه في مصر، ويجب الحفاظ على كل قطرة من مياهه.

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