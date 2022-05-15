بسام عبدالنبي يشارك في فيلم "مستر إكس" بموسم عيد الأضحى

الفجر الرياضي
بوابة الفجر
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أعلن الفنان الشاب بسام عبدالنبي، تعاقده للمشاركة في فيلم مستر أكس، بطولة الفنان أحمد فهمي والذي ينافس بموسم عيد الأضحى 2022، معربا عن سعادته بالمشاركة في هذا العمل مع هذه الكوكبة من النجوم.

وأوضح عبدالنبي في تصريحات إعلامية له، أن الفيلم ليس له علاقة بفيلم أخطر رجل في العالم الذي قام ببطولته الفنان الراحل فؤاد المهندس في عام 1967، مشيرا إلى أن فكرة "مستر إكس" جديدة ومختلفة عما قدم من قبل وهو يدور في إطار كوميدي رومانسي.

ونوه الفنان الشاب بسام عبدالنبي، بأن فيلم مستر إكس، من فكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، وقصة أماني التونسي، وحوار أحمد عبد الوهاب وأمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد رشيد، وإنتاج أحمد السبكي.

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بسام عبدالنبي يشارك في فيلم "مستر إكس" بموسم عيد الأضحى

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