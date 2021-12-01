محمد عبد الله يعلن قائمة الحمام المطروحي لمباراة المنصورة

أعلن محمد عبد الله المدير الفني الجديد للحمام المطروحي قائمة الفريق المسافرة للمنصوره إستعدادا لمباراة المنصورة غدا والتي تقام في الثانية والنصف عصرا بملعب شربين ضمن مباريات الجولة التاسعة للمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني.

وضمت القائمة كل من: إسلام الحريري، ومحمد كامل، ومحمد جدو، وأحمد ناصر، وأحمد سالم، وعبد الرحمن عموري، وهاني علي، ومحمد معوض، ومؤمن فكري، وأحمد عظيمه، وعمار شحاته، وعبد الرحمن كاستيلو، وعمر نبيل "حته"، ومحمد ديابي، وعلي خليل، ومحمد بكار، ومحمد كارم، ومحمد بركات، وهشام أحمد، وأحمدخيره.

ويحتل الحمام المركز الرابع عشر برصيد 5نقاط، جمعهم من 5 تعادلات، و3 هزائم.