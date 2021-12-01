افتتاح معرض صناعي أردني في العراق 11 ديسمبر

تنظم غرفة صناعة الأردن بالتعاون مع وزارة الاستثمار، معرض الصناعات الأردني الأول، والذي سيقام في العاصمة العراقية بغداد في الحادي عشر من الشهر الحالي.



ويشارك في المعرض 95 شركة أردنية تعمل في قطاعات صناعية متنوعة. ويهدف المعرض الذي سيقام في أرض معرض بغداد الدولي، ويستمر 10 أيام، إلى الترويج للصناعة الوطنية وتعزيز تواجدها داخل السوق العراقية، ويتضمن عرض عينات أمام رجال الأعمال العراقيين.



وقال رئيس مجلس إدارة غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير، إن المعرض يعد أكبر مشاركة أردنية خارجية تنظمها الغرفة، بهدف تعزيز تواجد المنتجات الوطنية في السوق العراقية وزيادة الصادرات، مبينا أن المعارض الخارجية تعد من أنجع الطرق لترويج الصناعات الوطنية وفتح أسواق جديدة أمامها. وأكد أن الأردن ينظر إلى الشقيقة العراق باعتبارها شريكا اقتصاديا مهما للمملكة، سيما في ظل الجهود السياسية التي تبذل لتوسيع شراكات البلدين الاقتصادية، لافتا إلى أن غرفة صناعة الأردن لديها خطة للانطلاق لأسواق تصديرية جديدة للترويج للصناعة الاردنية، وتعزيز تواجدها خارجيا مرتكزة في ذلك على جودة الصناعة وتنافسيتها العالمية.



وأشاد رئيس الغرفة بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني ودعمه المتواصل للصناعة الاردنية باعتبار القطاع الصناعي محركا اساسيا للاقتصاد الوطني ورفع معدلات النمو والاعتماد على الذات وتوليد فرص العمل.



بدوره بين مسؤول ملف التصدير إلى العراق في غرفة صناعة الاردن ايهاب قادري أن المعرض سيقام على مساحة 2000 متر مربع، وستعرض 75 شركة عينات من منتجاتها أمام التجار العراقي، فيما ستقوم 20 شركة أخرى بالبيع المباشر للجمهور والتعريف بالمنتج الاردني للمستهلك العراقي. وأوضح قادري أن غرفة صناعة الاردن انجزت مختلف الترتيبات اللازمة لإتمام المعرض، حيث جرى تجهيز أجنحة الشركات والجهات المشاركة، وشحن بضائع الشركات وإنجاز مختلف الامور اللوجستية والادارية. وقال، إن السوق العراقية هي عمق استراتيجي للمنتجات الصناعية الوطنية، مبينا أن الصادرات الاردنية إلى السوق العراقية كانت تشكل 19 بالمئة من إجمالي الصادرات قبل اغلاق الحدود البرية عام 2015.



وأشار إلى أن التصدير يمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني كونه يعني زيادة الانتاج وفرص العمل التي تولدها الصناعة، وزيادة احتياطي المملكة من العملات الاجنبية.



من جهته، أشار رئيس قسم المعارض العربية في وزارة الاستثمار وسام النسور إلى أن الوزارة ستقدم الدعم المالي للشركات المشاركة في المعرض بنسبة تتراوح بين 25 إلى 70 بالمئة من قيمة المشاركة الاجمالية، إلى جانب تنسيقها مع فعاليات القطاع الخاص لترويج الصناعة والخدمات الاردنية في الاسواق العالمية.

وبحسب بيانات صناعة الاردن، بلغت الصادرات الصناعية الاردنية إلى العراق خلال الأشهر الثمانية الماضية نحو 263 مليون دينار.