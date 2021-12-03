خالد بن الوليد.. عميدًا لكلية العلوم بجامعة جنوب الوادي

أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور خالد بن الوليد عبدالفتاح أحمد حفني، عميدًا لكلية العلوم جامعة جنوب الوادي بقنا.



والدكتور خالد بن الوليد عبدالفتاح، أستاذ علوم المواد والفيزياء التطبيقية بكلية العلوم بجامعة جنوب الوادي، تخرج في كلية العلوم بجامعة جنوب الوادي عام ٢٠٠٠ وحصل على الماجستير في ٢٠٠٣ ثم الدكتوراه في ٢٠٠٦، وكان قد عين معيدا بكلية العلوم بقنا في ٢٠٠١، وعين مدرسا مساعدا بالكلية في ٢٠٠٣ ثم مدرس في ٢٠٠٦ ثم أستاذ مشارك في ٢٠١٣ ثم أستاذا بالكلية في ٢٠١٩.



وعميد كلية العلوم الجديد بقنا، تولى من قبل رئاسة قسم الفيزياء بكلية العلوم بقنا كما عمل وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وكان يشغل قبل صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميد للكلية؛ منصب وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وباحث رئيسي بالمركز المصري للنانوتكنولوجي بجامعة القاهرة، ومدير وحدة إدارة المشروعات بجامعة جنوب الوادي، ومدير وحدة الجودة بكلية العلوم بقنا.