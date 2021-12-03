رابط مباشر.. تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الثانوي 2021

تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الثانوي 2021، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الثانوي، التي من خلالها يمكن الدخول لتأدية امتحانات الشادة الثانوية العامة 2021.

الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الثانوي

وأتاحت الوزارة رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الثانوي 2021، حيث يمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي 2021، الدخول عليه وبدء التسجيل.

وحرصا من بوابة الفجر الإلكترونية على مصلحة أبنائنا الكرام نرصد لكم خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الثانوي 2021 برابط مباشر في السطور التالية:

- الدخول إلى موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الثانوي 2021 بالضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/home/index

- اختيار تسجيل الدخول على موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الثانوي.

- إدخال البريد الإلكتروني الموحد عبر منصة "Office365".

- تسجسل الدخول.

رسوم امتحانات الصف الثالث الثانوي والمرحلة الإعدادية

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في وقت سابق توجيه تنبيه مهم لمديري المديريات والإدارات التعليمية، بخصوص رسوم الامتحانات لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2020/ 2021.

انطلاق العام الدراسي وموعد الامتحانات

وانطلق العام الدراسي 2021/2022 في الـ9 من أكتوبر الماضى، وتم تحديد موعد انتهائه، في الخميس 16 يونيو المقبل، على أن تستمر أيام العام الدراسي 34 أسبوعًا، وبعد حذف أيام الإجازات الرسمية تصبح مدة أيام الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول 93 يوما و97 للفصل الدراسي الثاني.

موعد إجازة نصف العام

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف طلاب النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 15 يناير 2022 وتستمر لمدة 20 يوما وتنتهي يوم 3 فبراير المقبل، على أن تكون إجازة نصف العام يوم 5 فبراير ولمدة أسبوعين.