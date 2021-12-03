بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة عن حالة الطقس ليوم غد السبت، حيث تشهد البلاد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بشكل ملحوظ على كافة الأنحاء.

منخفض قطبي:

وأشارت الهيئة في بيان، إلى أن البلاد تتأثر بمنخفض قطبي علي غرب البحر المتوسط، يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطارمتوسطة،

تحذيرات عاجلة للمواطنين

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من شبورة مائية صباحًا، حيث يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

طقس غدا السبت

وأوضحت، أن البلاد تشهد غدا السبت، طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد فيمايكون طقس مائل للحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت ليلا، طقس بارد على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا السبت

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، حيث تشهد أتربة عالقة نهارا مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع، والرياح السطحية جنوبيةشرقية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيها من متر إلى مترين ألا ربع والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا السبت

وعن درجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 16 درجة، ومطروحالعظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوانالعظمى 28 درجة والصغرى 24 درجة.