ناجي شهود: المصريون يبهرون العالم.. وإيديكس 2021 لن يكون النسخة الأخيرة

توك شو
ناجي شهود
ناجي شهود
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قال اللواء ناجي شهود، الخبير الاستراتيجي، إن إقامة معرض "إيديكس 2021" كان له عدد من العوائد على مصر، حيث أن كل الدول التي شاركت في معرض عرضت أحدث أنواع الأسلحة العسكرية لديها.

 

وأشار "شهود"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الجمعة، إلى أن إقامة معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية يعد رسالة للعالم بالامن والاستقرار في مصر، لافتا إلى أن معرض إيديكس 2021 لن يكون النسخة الأخيرة والمعارض القادمة ستشمل عروض أحدث للمنتجات العسكرية.

ولفت إلى أن ممثلي الدول المشاركة في المعرض ترسل تقارير فورية لبلدانهم حول نقاط القوة في المعرض، مؤكدا أن مصر دولة واعدة، معلقا: "المصريين بيبهروا العالم"، منوها بأن مصر تريد أن يكون السلام في المنطقة سلام تحميه القوة. 

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