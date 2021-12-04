وزير التعليم العالي: الجامعة التكنولوجية ببرج العرب تدخل الخدمة سبتمبر 2022

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل عكس ما يحدث في جميع دول العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن إنشاء الجامعات التكنولوجية مسار جديد للتعليم الفني فى مصر.

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، نستهدف تعظيم التخصصات الفنية التي تحتاجها جميع القطاعات الفنية في مصر، مشيرا إلى أنه يجب تشجيع الطلاب على الالتحاق بالتعليم الفني

وتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجامعة التكنولوجية ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية ستدخل سبتمبر 2022، مضيفا: عملنا ضعف معدلات التنفيذ الـ 3 سنوات الماضية بتوجيهات رئاسية، مشيرا إلى ان ذلك جاء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي.