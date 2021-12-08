وفد من كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية يزور هندسة الفيوم

استقبل الدكتور شريف العطار، القائم بأعمال عميد كلية الهندسة، بجامعة الفيوم، أعضاء وفد قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، وذلك اليوم الأربعاء، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

بحضور الدكتور هشام سعود، الأستاذ بقسم الهندسة المعمارية بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، ونقيب المهندسين بالإسكندرية، والدكتور منى سليمان، رئيس قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة بجامعة الفيوم، وأعضاء هيئة التدريس بكليتي الهندسة والفنون الجميلة.

في بداية كلمته رحب الدكتور شريف العطار، بضيوف جامعة الفيوم في رحاب كلية الهندسة، وأكد أهمية تبادل الأفكار والرؤى بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب بكليتي الهندسة والفنون الجميلة، ومشيرًا إلى أن إدارة كلية الهندسة ترحب بكافة الأفكار والمقترحات المعروضة من طلاب قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة، والتي يمكن تطويرها بالتنسيق مع كلية الهندسة بجامعة الفيوم، بما يحقق الوصول إلى مشروعات تخدم نطاق محافظة الفيوم بشكل فعال.

كما أشارت الدكتورة منى سليمان، إلى إمكانية إعداد استوديوهات تصميم مشتركة بمقررات التخطيط والتصميم المعماري بين طلاب جامعتي الفيوم والإسكندرية، تحت إشراف أساتذة أقسام العمارة بالجامعتين، بالإضافة إلى التواصل والتفاعل بين الجامعتين باستخدام تقنيات التواصل الإليكترونية الحديثة، خلال فترة التصميم المختلفة، على أن يتم التحكيم النهائي للمشروعات بحضور السادة رؤساء الجامعتين.

وأكد الدكتور هشام سعود، أن الزيارة جاءت في إطار الخطة التعليمية لقسم العمارة بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية لمشروعات طلاب مرحلة البكالوريوس الخاصة بالمحتوى الدراسي العلمي للتصميم الشامل، المرتبط بالتخطيط الاستراتيجي للمدن والتصميم المعماري، موضحًا أن زيارة الطلاب تستهدف إقليم شمال الصعيد بمحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا، كما أشاد باهتمام القيادات التنفيذية بمحافظة الفيوم بالخطط الاستراتيجية والمقترحات التي استعرضها طلاب كلية الفنون الجميلة، وأشاد أيضا بالدعم الكامل من تلك القيادات وشرح الخطط التنموية بمحافظة الفيوم.

وخلال الزيارة تم عقد ورشة عمل ولقاء طلابي بين طلاب جامعتي الفيوم والإسكندرية لتبادل الآراء والأفكار.

كما تم تبادل الدروع وتكريم أ.د شريف العطار، وإهدائه درع كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية.

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