شركة فجر الأردنية المصرية توقع اتفاقية مع مؤسسة إيليا

وقعت مؤسسة إيليا نقل وشركة فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي اليوم الاربعاء، اتفاقية شراكة في إطار المسؤولية المجتمعية التي ينتهجها القطاع الخاص.



وبموجب الاتفاقية التي عن المؤسسة رئيس مجلس أمنائها غسان نقل، وعن الشركة رئيسها التنفيذي المهندس فؤاد عباس، ستقدم الشركة منحًا جامعيّة لعدد من طلبة المؤسّسة في جامعات أردنية حكومية للأعوام 2021 - 2024، وذلك بتغطية رسوم دراستهم وبرامج تطويرهم ومصروفهم الشهري للمواصلات طوال فترة دراستهم، وستقوم بدورها مؤسسة إيليا نقل بإشراك الطلبة في برامج التطوير التي تقدمها، بالإضافة إلى الدورات والتدريبات المنهجية واللامنهجية لتنمية مهاراتهم في سوق العمل.



وتهدف هذه الاتفاقية إلى خلق قصص نجاح جديدة وتنمية المجتمع الأردني بمنح هؤلاء الطلبة التعليم والمهارات التي سوف تؤهلهم ليكونوا أفرادًا منتجين، مبدعين وفاعلين في المجتمع.



وأشار نقل إلى دور شركة فجر في دعم عملية التنمية من خلال إسهامهم بدعم مؤسسة إيليا نقل ومنح الفرصة للشباب لمتابعة تعليمهم الجامعي، مؤكدا أهمية عقد شراكات جديدة ضمن استراتيجية ممنهجة للمؤسسة، انطلاقا من الايمان بأهمية الشراكة الفاعلة مع مختلف القطاعات لمساعدة الطلبة الأردنيين الجامعيين الذين لم تسمح لهم ظروفهم الاقتصادية من إكمال مسيرتهم التعليمية وتمكينهم وتأهيلهم للدخول في سوق العمل.

بدوره، أكد المهندس عباس أن اتفاقية الشراكة مع المؤسسة تهدف للتوسع بتنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة ومن أولويتها دعم قطاع التعليم باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المجتمعية، وخاصة توفير فرص التعليم لتحفيز الطلبة الذين يملكون الطموح في التعلم رغم ظروفهم الاستثنائية، لاستكمال تفوقهم الدراسي ونجاحهم المستقبلي وتأهيلهم لدخول سوق العمل.

