موسيماني يرفض الاعتماد على نجم الأهلي.. والأخير يطلب الرحيل



طالب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بحسم مصيره داخل القلعة الحمراء بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، بعد خروجه من الحسابات الفنية.

"موسيماني يرفض الاعتماد على طاهر محمد"

وأبعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، طاهر محمد طاهر لاعب الفريق، من المشاركات الاساسية، منذ بداية الموسم الجاري في ظل اعتماده على الصفقات الجديدة.

وعقد اللاعب جلسة خاصة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، بالساعات الماضية، وطالبه بتحديد موقفه سواء بالرحيل على سبيل الإعارة أو البقاء حتى نهاية الموسم الجاري.

وغاب طاهر محمد عن أغلب مباريات الموسم الجاري، وشارك بعض الدقائق فقط خلال مواجهة الزمالك بقمة الدوري المصري الممتاز، وهو ما يجعله يرغب في الرحيل.

