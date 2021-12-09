نصائح لمرضى الجيوب الأنفية خلال الطقس السيئ

حذرت الأرصاد المواطنين وخصوصًا مرضى الجيوب الأنفية، من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، لافتة إلى أن هذه الحالة يصاحبها نشاط للرياح، والتي تعمل على إثارة الرمال والأتربة.

ونقدم لكم فيما يلي نصائح لمرضى الجيوب الأنفية للتعامل مع الطقس السيئ.

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية

وفي هذا الإطار وجهت هيئة الأرصاد بعض الصائح لمرضة الجيوب الأنفية خلال هذه الموجة السيئة من الطقس، بينها إغلاق النوافذ جيدًا، إضافة إلى التنبيه على مرضى الحساسية والجيوب الأنفية لعدم الخروج في مثل هذه الأجواء.

ويعرف هذا الطقس بأنه عدو لمرضى الجيوب الأنفية والحساسية، والذين عادة ما يعانون من الطقس المصاحب للأتربة، حيث يعد السبب الرئيسي لحساسية الأنف الموسمية هو وجود الرياح المحملة بالأتربة التي تؤدي إلى حدوث مضاعفات كثيرة، لذا يجب الالتزام بعدد من النصائح والإرشادات التي يجب اتباعها لتجنب الإصابة بمضاعفات صحية.

من جهته حذر دكتور رفيق عدلي، استشاري أمراض الصدر والجهاز التنفسي، مرضى كورونا والمتعافين من الفيروس منذ فترة قريبة الخروج من منازلهم خلال تلك الفترة تحت أي ظرف، موضحًا أن الأتربة قد تسبب لهم مضايقات شديدة وضيقًا بالتنفس، لافتًا إلى أن غالبية المتعافين من كورونا أصيبوا بحساسية الصدر.

كما نصح مرضى الحساسية أيضًا بعدم الخروج من منازلهم، إلا في الحالات الضرورية، وفي حال اضطروا للخروج عليهم ارتداء الكمامة الطبية، ووضع منديل مبلل على أنفهم لمنع استنشاق الأتربة.

وأضاف أن هناك بعض النصائح التي يجب على كل شخص اتباعها خلال اليومين القادمين، حتى انتهاء التقلبات الجوية، وهي: