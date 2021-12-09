ويك إندك مع يونس يتصدر تويتر.. تعرف على السبب

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أحمد يونس
أحمد يونس
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أحمد يونس، تصدر هاشتاج "ويك إندك مع يونس" تريندات تويتر، مع بداية حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090.

 

سبب تصدر ويك إندك مع يونس

كما علق الإعلامى أحمد يونس خلال حلقة اليوم من "صباحك ومطرحك" عن تصدره التريند،: "ويك اند مع يونس التريند الأول فى مصر على تويتر.. اسمعنا حالا فى صباحك ومطرحك على الراديو 9090 واستعد للويك اند بمود جامد".

وتفاعل المتابعون مع الهاشتاج، معربين عن سعادتهم أثناء سماع الحلقة وميكس الأغانى وغيرها من الفقرات الترفيهية، قائلين: "أحلى يوم فى الأسبوع"، "يونس مدلعنا على الآخر النهاردة بشوية ميكسات عظيمة"، "انت ويونس والمزيكا وبس"، "ميكسات أبو موزو النهاردة لا يعلى عليها".

وتفاعل المتابعون مع الهاشتاج، معربين عن سعادتهم أثناء سماع الحلقة وميكس الأغانى وغيرها من الفقرات الترفيهية، قائلين: "أحلى يوم فى الأسبوع"، "يونس مدلعنا على الآخر النهاردة بشوية ميكسات عظيمة"، "انت ويونس والمزيكا وبس"، "ميكسات أبو موزو النهاردة لا يعلى عليها".

قدمت حلقة اليوم الخميس من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.

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