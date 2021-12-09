أحمد العوضي يوجه رسالة للجمهور بشأن لقاء ياسمين عبد العزيز ومنى الشاذلى

تصدر الفنان أحمد العوضي زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز تريندات جوجل اليوم الخميس الموافق 9 ديسمبر 2021 في مصر، بعد عرض لقاء ياسمين عبد العزيز ومنى الشاذلى وحديثها هي وزوجها أحمد العوضي عن طبيعية مرضها.

أحمد العوضي يوجه رسالة للجمهور

وجه الفنان أحمد العوضى، رسالة شكر لكل من قدم الدعم له ولزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، ودعا جمهوره، لمتابعة الجزء الثانى من لقاء ياسمين عبد العزيز مع الإعلامية منى الشاذلى فى برنامج "معكم"، وقال العوضى عبر صفحته الرسمية بفيسبوك:"كل أخ جدع وكل أخت جدعة كل حبايبنا النهارده مع بعض كلنا في حلقة، ألف شكر ليكم علي كل حاجة حلوة وكل دعمكم".

ويبث برنامج معكم، المذاع على قناة سى بى سى، والذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، اليوم الخميس، الساعة التاسعة مساء، الجزء الثانى من الحوار مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، وزوجها الفنان أحمد العوضي.

وفي الجزء الثاني من اللقاء، ينضم للفنانة ياسمين عبد العزيز، زوجها النجم أحمد العوضي، في أول ظهور إعلامي لهما سويا، وخلال هذا اللقاء يروى أحمد العوضي تفاصيل الحالة الصحية لياسمين وقت الأزمة وكيف تعامل معها.

وخلال الحلقة أيضا يحكى الفنان أحمد العوضى عن كيفية إدارته للأزمة وعن أسباب عدم سفره معها خلال رحلتها للعلاج خارج مصر من البداية، وفي هذا الجزء من اللقاء تشارك العوضي وياسمين مجموعة من الألعاب التلفزيونية التي استهدفت جوانب متعددة من شخصية كل منهما.