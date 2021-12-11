محامٍ: يجب فرض الحجر الفني على مؤدي المهرجانات

شن طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، هجوما حاد على مؤدي المهرجانات عمر كمال بسبب تصريحاته عن غناء السيدة أم كلثوم هل رأى الحب سكاري، قائلا: إنهم يجهلون المعني الحقيقي لكلمات الأغنية، مطالبا بضرورة فرض الحجر الفني عليهم".



وقال طارق محمود في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، يجب منع مؤدي المهرجانات من السفر إلى خارج البلاد لإحياء حفلات غنائية، مصادرة أموالهم حرصا على الفن المصري والمحافظة على الذوق العام".

وتابع المحامي بالنقض والدستورية العليا، مؤدي المهرجانات لا يتمتعون بأي حس فني ويستهدفون إفساد ذوق المجتمع المصري، مشيرا إلى أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد عمر كمال بسبب هجومه على كوكب الشرق أم كلثوم".