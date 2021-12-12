عاجل.. "المرور" تعلن غلق طريق بورسعيد الإسماعيلية الصحراوي

أعلنت الإدارة العامة للمرور أنه جرى غلق طريق بورسعيد الإسماعيلية الصحراوي من الكيلو 15 حتى الكيلو 120 لوجود شبورة مائية.

وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

يذكر أن خبراء هيئة الأرصاد الجوية توقعوا أن يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، بارد على كافة الأنحاء ليلا.

وأضاف خبراء الأرصاد أنه من المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع فرص لهطول أمطار خفيفة بمدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة بنسبة تصل إلى 20% تقريبًا.

أما حالة البحر المتوسط تتراوح سرعة الرياح بين خفيفة ومعتدلة ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 و1.75 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية.