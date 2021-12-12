عاجل.. "المرور" تعلن غلق طريق بورسعيد الإسماعيلية الصحراوي

حوادث
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

أعلنت الإدارة العامة للمرور أنه جرى غلق طريق بورسعيد الإسماعيلية الصحراوي من الكيلو 15 حتى الكيلو 120 لوجود شبورة مائية.

وتهيب الإدارة العامة للمرور  بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

يذكر أن خبراء هيئة الأرصاد الجوية توقعوا أن يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، بارد على كافة الأنحاء ليلا.

وأضاف خبراء الأرصاد أنه من المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع فرص لهطول أمطار خفيفة بمدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة بنسبة تصل إلى 20% تقريبًا.

أما حالة البحر المتوسط تتراوح سرعة الرياح بين خفيفة ومعتدلة ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 و1.75 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية.

الاسماعيلية جنوب سيناء السواحل الشمالية خبراء الارصاد هيئة الأرصاد الجوية الإدارة العامة للمرور القاهرة الكبرى حلايب وشلاتين بورسعيد الاسماعيلية

مواد متعلقة

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية.. ننشر حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة في محافظات مصر

مواصلة الحملات المرورية للكشف متعاطي المواد المخدرة

مدير المرور يتفقد الخدمات بالطرق السريعة والصحراوية

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 30-10-2021 في مصر

الأرصاد تكشف المناطق المتوقع سقوط الأمطار عليها اليوم (فيديو)

مدير المرور يتفقد الخدمات الأمنية بالطرق السريعة والصحراوية

المرور تواصل حملاتها على الطرق الصحراوية والسريعة

لتجنب الحوادث.. "المرور" تقدم 8 نصائح لقائدي السيارات
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. أون تايم سبورتس تُفجر مفاجأة كبرى بشأن منتخب مصر

كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري الستة عشر بدوري الأبطال وموعد القرعة

قرار عاجل بشأن إصابة ثنائي منتخب مصر

عاجل.. موسيماني يؤجل تجديد عقده مع الأهلي

ميدو يكشف سر تراجع أداء المنتخب أمام الأردن

ميدو: عودة كأس العرب إنجاز رائع والمنتخب كسب قائدا جديدا

تكريم محمد رمضان في العراق

رايولا يكشف وجهة هالاند المقبلة

ads