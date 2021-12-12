الفجر ينشر.. نص خطاب استغناء الزمالك عن حسين فيصل

حصل "الفجر الرياضي" على نسخة من الخطاب الرسمي الموجه من نادي الزمالك إلى حسين فيصل لاعب الفريق السابق بشأن الاستغناء عن خدماته.

واشعل حسين فيصل أزمة كبيرة داخل الزمالك بعد الاستغناء عنه وتألقه الحالي رفقة المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب المقامة في قطر.

وكانت اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك برئاسة حسين لبيب قد ارسلت خطابا رسميا إلى حسين فيصل بالاستغناء عنه بشكل رسمي.

وجاء نص الخطاب كالآتي:

"اللاعب حسين فيصل لاعب نادي الزمالك، نخطرك بإنهاء التعاقد مع النادي وعدم قيدك بقوائم فرق كرة القدم بنادي الزمالك عن الموسم الحالي 2022-2021، ونشكرك على ما قدمته خلال فترة تعاقدك مع النادي، متمنين لك التوفيق والنجاح في استكمال مسيرتك الرياضية في مجال كرة القدم، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام».