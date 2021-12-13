عاجل.. ريال مدريد في قمة نارية أمام بنفيكا بدور الـ16 بدوري الأبطال

الفجر الرياضي
ريال مدريد
ريال مدريد
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اصطدم فريق ريال مدريد الإسباني بنظيره بنفيكا البرتغالي في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد القرعة مساء اليوم.

وأقيمت مساء اليوم قرعة سحب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا في مدينة نيون السويسرية في تمام الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة الثانية بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وجاء التصنيف الأول كالتالي:

مانشستر سيتي الإنجليزي، ليفربول الإنجليزي، أياكس الهولندي، ريال مدريد الإسباني، بايرن ميونخ الألماني، مانشستر يونايتد الإنجليزي، ليل الفرنسي، يوفنتوس الإيطالي.

فيما جاء التصنيف الثاني كالتالي:

باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، سبورتينج لشبونة البرتغالي، إنتر ميلان الإيطالي، بنفيكا البرتغالي، فياريال الإسباني، سالزبورج النمساوي، تشيلسي الإنجليزي.

 

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