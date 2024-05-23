تشكيل الزمالك أمام فيوتشر في الدوري

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة مودرن فيوتشر المقرر لها في السابعة مساء اليوم الخميس باستاد المقاولون العرب في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك أمام فيوتشر في دوري “نايل”

و يضم التشكيل كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: إبراهيما نداي – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد – ناصر ماهر – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك وفيوتشر

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ويتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من، محمد صبحي وياسر حمد ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله "نيمار" وسيف جعفر ويوسف أوباما ومصطفى شلبي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.
 

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