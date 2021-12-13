صلاح وليفربول في مواجهة مدوية أمام سالزبورج بدوري الأبطال

الفجر الرياضي
ليفربول
ليفربول
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أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا عن مواجهة نارية لفريق ليفربول الإنجليزي أمام فريق ريد بول سالزبورج النسماوي في دور الـ16 من المسابقة الأوروبية.

وأقيمت مساء اليوم قرعة سحب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا في سويسرا والتي تشهد أيضا سحب قرعة بطولة الدوري الأوروبي.

وجاء التصنيف الأول كالتالي:

مانشستر سيتي الإنجليزي، ليفربول الإنجليزي، أياكس الهولندي، ريال مدريد الإسباني، بايرن ميونخ الألماني، مانشستر يونايتد الإنجليزي، ليل الفرنسي، يوفنتوس الإيطالي.

فيما جاء التصنيف الثاني كالتالي:

باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، سبورتينج لشبونة البرتغالي، إنتر ميلان الإيطالي، بنفيكا البرتغالي، فياريال الإسباني، سالزبورج النمساوي، تشيلسي الإنجليزي.

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