ياسمين الخطيب: "لما تلاقي 2 متطلقين بفضيحة واصطلحوا ماتستغربش".. والجمهور: "قصدها شيرين وحسام حبيب"

كتبت الإعلامية ياسمين الخطيب، منذ قليل، منشورًا غامضًا عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" ألا أن رواد مواقع التواصل الإجتماعي تكهنوا أن هذه الرسالة تخص النجمة شيرين عبد الوهاب وطليقها حسام حبيب عقب تصدرهم التريند ومحركات البحث بعد انفصالهم.



حيث كتبت ياسمين الخطيب: "الاشتباكات الكبرى بين الطرفين ظاهرة صحية، تؤكد أن الحب مازال مُشتعل، وإذا فَتر ساد الهدوء، إلى حد البرود والملل!".

وتابعت الخطيب حديثها قائلة:."فلما تلاقي ٢ ضاربين بعض بـ (…..) ومتطلقين بفضيحة، وبعد كام يوم اصطلحوا.. ماتستغربش عادي!".



والجدير بالذكر أن النجمة شيرين عبد الوهاب تعيش حالة من النشاط الفني عقب الإنفصال حيث طرحت 3 أغاني من ألبومها الجديد وهما "ألماظ" و"كلها غيرانة" و" مالكش مكان"، كما تستعد لطرح أغنية جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة من كلمات الشاعر عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري.

ومن جانبه يستعد أيضًا حسام حبيب لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة لم تكشف كافة تفاصيلها حتى الآن.

ويشار إلى أن شيرين عبد الوهاب وطليقها حسام حبيب تصدرا محرك البحث الشهير جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي عقب الإنفصال بينهما وحلاقة النجمة شعرها بالكامل وتصريحاتها المتنقادة عن طليقها وتأكيدها بأنها مازالت حتى اللحظة تحبه وتكمن له مشاعر طيبة.

