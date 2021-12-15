كل ما تريد معرفته عن اللواء أشرف عطوة قائد القوات البحرية الجديد

تصدر قائد القوات البحرية اللواء بحري أركان حرب أشرف ابراهيم عطوة مجاهد الذي عين بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء الموافق الـ15 من ديسمبر 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل.

قائد القوات البحرية الجديد

وزاد بحث رواد مواقع التواصل عن اللواء أشرف عطوة قائد القوات البحرية الجديدة لمعرفة كافة المعرومات التي تخصه بعدما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيينه قائدًا للقوات البحرية.

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية السيرة الذاتية للواء بحري أركان حرب أشرف عطوة قائد القوات البحرية الجديد في السطور التالية:

السيرة الذاتية للواء قائد القوات البحرية الجديد

ولد اللواء بحري أركان حرب قائد القوات البحرية الجديد في الـ3 من ديسمبر عام 1961، وتخرج من الكلية الحربية في الأول من يوليو عام 1983 وتمت ترقيته إلى الرتبة التي عليها الآن في الأول من أكتوبر 2013.

تعيين قائد القوات البحرية الجديد

تولى اللواء أشرف عطوة قائد القوات البحرية الجديد رئيس أركان القوات البحرية في الـ24 من ديسمبر عام 2018، ثم أصدر الرئيس السيسي قرارا بتعيينه قائدا للقوات البحرية المصرية.

المؤهلات العسكرية للواء أشرف عطوة قائد القوات البحرية

نال اللواء أشرف إبراهيم عطوة قائدً القوات البحرية الجديد العديد من المؤهلات العسكرية، حيث حصل على بكالوريوس الدراسات البحرية عام 1983، ثم فرقة تخصص نوعى "ملاحة" عام 1986.

مؤهلات قائد القوات البحرية الجديد

وأمضى اللواء قائد القوات البحرية الجديد امتحان شهادة معادلة ربان دورة فبراير 1992، وتخطى بنجاح ختبار تولى قيادة وحدة بحرية عائمة بأعالى البحار عام 1996، إلى جانب الفرقة الراقية تنفذيين عام 1996.

دراسات قائد القوات البحرية

حصل اللواء أركان حرب أشرف عطوة قائد القوات البحرية الجديد درجة الماجستير فى العلوم العسكرية ولقب أ.ح تخصص بحرى عام 1999، إضافة إلى زمالة كلية الحرب العليا بأكاديمية ناصر العسكرية.

مناصب تقلدها قائد القوات البحرية الجديد

تولى قائد القوات البحرية الجديد العديد من المناصب القيادية الرئيسية، حيث تولى جميع الوظائف القيادية بالتشكيلات البحرية، وعمل قائدا للواء المدمرات، ثم قائد قاعدة بورسعيد البحرية، وقائد قاعدة البحر الأحمر البحرية والأسطول الجنوبي ورئيس شعبة التدريب البحرى والعمليات البحرية.

الميداليات والأوسمة التي حصل عليها قائد القوات البحرية الجديد

نال قائد القوات البحرية الجديد4 أنواط الواجب العسكرى من الطبقة الثالثة وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، إلى جانب 2 نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية، وميدالية 25 يناير 2011 وميدالية الخدمة الممتازة عام 2013 إضافة إلى نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولي عام 2012 وأخيرا ميدالية 30 يونيه عام 2013.