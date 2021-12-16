برج القوس.. توقعات الأبراج اليوم الخميس 16-12-2021

أبراج
بوابة الفجر
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يبحث العديد من المواطنين المهتمين بمعرفة الأبراج، والاطلاع عليها كل يوم، قبل الذهاب لأعملهم لمعرفة ما الذي سيواجههم عطفيا ومهنيا وماليا، وكل شخص حسب طبيعة البرج الذي نتمي إليه، ونقدم لكم في السطور التالية توقعات الأبراج الخميس 16-12-2021 لبرج (الحمل - الثور- الجوزاء- السرطان - الاسد- العذراء- الميزن - العقرب- القوس- الجدي- الدلو- الحوت).

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الخميس 16-12-2021 لمواليد برج القوس.

برج القوس.. توقعات الأبراج اليوم الخميس 16-12-2021

على الصعيد العاطفي
 تبدأ قصة حب جديدة هذا الأسبوع، وتشعر بالسعادة والأمان.

على الصعيد المهني:

تتقدم سريعًا في وظيفتك، مما يخلق لك فرصة في الحصول على ترقية

على الصعيد المالي

يكون لديك أموال، لذا عليك الحذر من التبذير وإنفاق أموالك فيما لا يفيد

 

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