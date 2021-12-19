وزير الأوقاف: عملية بناء الوعي «قضية محورية» في حياة المجتمعات

وزير الأوقاف: عملية بناء الوعي «قضية محورية» في حياة المجتمعات

أخبار مصر
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
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قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن عملية بناء الوعي، أو إعادة بنائه، هي قضية محورية في حياة المجتمعات والأمم والشعوب، خاصة تلك الأمم والشعوب، التي تعرضت ذاكرتها لمحاولات المحو والشطب أو التغيير أو التغييب، فضلًا عن محاولات الاختطاف، وحالات الجمود والخمول والكسل، التي يمكن أن تصيب الذاكرة الجمعية للمجتمعات، وهو ما أطلقته وزارة الأوقاف، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بقضية الوعي لدى المواطن.

وأضاف خلال فعاليات الملتقى الشبابي الأول لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي، أن كافة جهود الوزارات والهيئات والجهات، تتضافر بالتعاون مع مؤسات الفكر والجهات المعنية، لصناعة الوعي؛ من أجل تحقيق ذلك المطلب الديني والوطني، للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

جاء ذلك على هامش انعقاد فعاليات الملتقى الشبابي الأول لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي، تحت شعار «نحو إعادة بناء الوعي وتشكيل الشخصية»، والذي يناقش عددًا من المحاور منها دور الإعلام في مواجهة الشائعات، والشباب بين صناعة الشائعة والتصدي لها، والإجراءات القانونية والجهود التشريعية لمواجهة الشائعات، بحضور عدد من الوزراء والخبراء والمتخصصين.

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