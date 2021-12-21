كل ما تريد معرفته حول مسلسل بيمبو (القصة والأبطال)

تصدر مسلسل بيمبو تريند جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، حيث نشرت الفنانة سينتيا خليفة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور انستجرام من كواليس مسلسل بيمبو.

وأعجب متابعي سينتيا خليفة بالصور التي نشرتها مؤخرا عبر حسابها الشخصي، حيث ظهرت برفقة الفنانة الشابة سارة عبد الرحمن، وأحمد مالك، والكاتب والممثل عباس ابو الحسن.

تعليق سينتيا خليفة على مسلسل بيمبو

وعلقت سينتيا خليفة علي الصور قائلة "بكرة على شاهد"، وحازت الصور على إعجاب عدد كبير من قبل الجمهور.

وتبحث الفنانة سينتيا عن التنوع في أعمالها وخوض الكثير من الأدوار الفنية المختلفة كالكوميدي، الأكشن، الدراما، والأدوار الغنائية لأنها تعشق التغيير دائمًا.

تفاصيل وأبطال مسلسل "بيمبو"

ومسلسل "بيمبو" 15 حلقة، وتجسد سينتيا دور جديد تماما على جمهورها، المسلسل من إخراج عمرو سلامة، وبطولة سينتيا ورزان مغربي، هدي المفتى، أحمد مالك، وويجز

قصة مسلسل بيمبو

تدور قصة مسلسل بيمبو حول مجموعة من الشباب يتورطون في بعض المشكلات وتقع العديد من المواقف الطريفة.