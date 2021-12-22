استمرار في انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

أخبار مصر
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن طقس اليوم الأربعاء، موضحة أن هناك استمرار في انخفاض درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد.


وتوقعت الأرصاد أن يميل الطقس للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد،  بينما يكون الطقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

شبورة مائية في الصباح الباطر

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

احذروا.. أمطار خفيفة

وأشارت الأرصاد الجوية إلى وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجت الحرارة اليوم الأربعاء

أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقع الييون الأربعاء، تسجل القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 08 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة. 

جنوب سيناء السواحل الشمالية هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد هيئة الأرصاد درجات الحرارة القاهرة الكبرى شمال الدلتا الارصاد الجوي

مواد متعلقة

ننشر أسماء المتهمين في واقعة التحرش بابنة نشوى مصطفى بالهرم

بإشارات خادشة للحياء.. التحقيقات تكشف تفاصيل واقعة التحرش بنجلة نشوى مصطفى

عاجل.. نشوى مصطفى تكشف تفاصيل تعرض ابنتها للتحرش

"فستان عادي".. تعليق غريب من نجلاء بدر لتبرير أزمتها الأخيرة

الإمارات تستعد للمشاركة في قمة المناخ المحورية.. وعبدالله بن زايد يرأس الوفد

الفريق أسامة ربيع: التكامل بين قناة السويس والمنطقة الاقتصادية يشمل عددا كبيرا من المشروعات

عودة الشمرلى وهويدا إلى سباق انتخابات الكرة الطائرة بحكم قضائى

44 شركة عالمية تختار الرياض مقرًا إقليميًا

Advertisements

الأكثر قراءة

إلهام شاهين تهنئ ماجد المصري بزفاف ابنته

استمرار في انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

تفاصيل حفل نانسي عجرم في رأس السنة بالجلالة بمشاركة رامي عياش وأحمد سعد

رئيس الرقابة الصحية: الدولة لم تبخل علينا بالموارد لتقديم خدمة صحية قوية

وزيرة البيئة: يجب استكمال مشروع التجلي الأعظم وفق المعايير البيئية

وزير القوى العاملة يكشف تفاصيل تطبيق الحد الأدنى للأجور بداية من مطلع يناير (فيديو)

أول مصرية مسلمة تغني في كاتدرائية تكشف تفاصيل تجربتها

المسؤول عن تطوير مساجد آل البيت: نوع الرخام سيكون مثل الحرم النبوي

ads