استمرار في انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن طقس اليوم الأربعاء، موضحة أن هناك استمرار في انخفاض درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد.



وتوقعت الأرصاد أن يميل الطقس للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون الطقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

شبورة مائية في الصباح الباطر

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

احذروا.. أمطار خفيفة

وأشارت الأرصاد الجوية إلى وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجت الحرارة اليوم الأربعاء

أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقع الييون الأربعاء، تسجل القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 08 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة.